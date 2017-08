Marden Menezes registra aniversários de três municípios

O deputado Marden Menezes (PSDB) registrou hoje (9), no espaço destinado aos pequenos avisos da sessão plenária, os aniversários de emancipação políticas dos municípios de Pio IX, Campo Maior e Pedro II. Ele disse que esteve ontem em Pio IX que completou 128 anos e agradeceu a recepção das lideranças políticas e da população, destacando a atenção que recebeu do vereador Diogo Maia, presidente do seu partido naquele município.





Marden Menezes disse que Campo Maior completou ontem 255 anos de emancipação política e que Pedro II fará 162 anos na próxima sexta-feira (11). “Pretendo visitar aquela cidade, onde fui batizado, para participar das festividades alusivas à sua emancipação política e desde já convido os colegas e a todos para que também compareçam a Pedro II”, assinalou ele.

















J. Barros – Edição: Katya D’Angelles