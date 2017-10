Marden Menezes comemora sucesso da festa da Padroeira de Piripiri

O deputado Marden Meneses (PSDB) pediu a palavra, no tempo de dois minutos, para falar sobre dois assuntos. O primeiro deles, uma das maiores festas do Estado, a Procissão de Nossa Senhora dos Remédios, que aconteceu ontem (16) à noite no município de Piripiri, e que movimentou mais de 30 mil fiéis.



“Um evento belíssimo, coroando e encerrando, com chave de ouro, os festejos da padroeira, dessa, que é uma das cidades mais importantes do nosso Estado, o município de Piripiri. Gostaria de parabenizar a Igreja, a prefeitura municipal, as entidades não Governamentais, escoteiros, Polícia Militar, associações que contribuíram e contribuem, para que o município de Piripiri tivesse pico de acréscimo no seu turismo e na circulação de riquezas e mercadorias”, comemorou.



Outro assunto discutido pelo deputado foi a proposta do Governo do Estado que aumenta a carga tributária no Piauí.



“Basta dizer que se o governo pretende passar a conta para a população, antes, muito antes o Governo deveria dar exemplo e cortar despesas desnecessárias. O Governo gasta mal, exagera na opulência de uma base política, para acomodar partidos e lideranças, gasta errado e quer que a população continue pagando a conta”, lamentou o orador.



De acordo com Marden Meneses, ou o governador dá exempl o e apresenta à Casa um plano de cortes e de austeridade ou a Assembleia pagará um preço caríssimo, repassando para sociedade a responsabilidade pela gestão que aí está e não consegue dar resultados positivos para as necessidades da população piauiense.



Já Evaldo Gomes (PTC) aproveitou o tempo de dois minutos para justificar sua ausência amanhã (18) quando estará em Salvador, para participar de uma reunião nacional do seu partido. “Ao mesmo tempo, também irei fazer uma visita a Assembleia Legislativa da Bahia, para discutir um projeto de lei que irei trazer para esta Casa, na próxima semana”, comunicou.



Lindalva Miranda