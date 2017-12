Marden elogia resgate de festival de humor e arte

O resgate do Festival Piripiri Humor e Arte foi o tema da fala do deputado Marden Meneses (PSDB) durante o tempo de dois minutos, para os pequenos avisos, nesta manhã de terça-feira, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi).





“O festival cultural que valoriza o celeiro de humoristas do estado do Piauí, que é a cidade de Piripiri, onde estarão reunidos os principais humoristas do nosso Estado. João Cláudio Moreno, Amauri Jucá, Dirceu Andrade e convidados. O festival irá acontecer na próxima sexta-feira e no sábado, dias 08 e 09 de dezembro. Aproveitamos para convidar toda população piauiense e em especial os munícipes e circunvizinhos, da cidade de Piripiri”, disse.





Marden Meneses aproveitou também para indagar sobre a data para a sabatina da indicação para a presidência da Agespisa. O deputado Luciano Nunes (PSDB) que estava presidindo a sessão, disse que não dispunha, no momento, da informação, mas que iria consultar a secretaria da Mesa.









Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno