Magalhães destaca inaugurações de obras em Canto do Buriti

O deputado Cícero Magalhães (PT) defendeu o governo Wellington Dias, afirmando que pode constatar, em viagem com o governador ao interior do Estado, que são muitas as obras em andamento, citando como exemplo uma estrada em Canto do Buriti, além de reformas em escolas, ginásio poliesportivo e rodoanel iniciado na gestão de Wilsoin Martins, também em Canto do Buriti.





Cícero Magalhães disse reconhecer o papel da oposição, citando o exemplo do Piauí, onde as matérias do governo são votadas. Ele lembrou que os Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte e Minas Gerais estão passando por dificuldades, com atrasos no pagamento do funcionalismo.



Sobre os empréstimos que o governo do Piauí vem contraído, Magalhães afirmou que outros estados perderam a capacidade de endividamento. Ele disse considerar que não se atira pedra em pé de mandacaru, e que o governo Wellington Dias é criticado porque realiza, pois o Estado está funcionando e até mesmo o drama da segurança é menor que em outros Estados.



Texto: Raimundo Cazé

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel