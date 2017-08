Luciano Nunes recebe a Medalha do Mérito Anhanguera em Goiás

O deputado estadual Luciano Nunes (PSDB) recebeu nesta terça-feira a medalha da Ordem do Mérito Anhanguera – Grande Oficial. A cerimônia de entrega da comenda foi realizada na cidade de Goiás Velho, durante a Transferência da Capital. Trata-se da mais alta honraria conferida pelo governo daquele estado.

Na oportunidade, o governador Marconi Perillo fez a entrega da condecoração. Outras personalidades como ministros, prefeitos, presidentes de federações de todo o País foram homenageados. O governador Wellington Dias também foi condecorado com a medalha.

A solenidade de Instalação dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para a Cidade de Goiás, que efetiva a Transferência da Capital para a Cidade de Goiás, conta com a entrega da Ordem do Mérito. A mudança para a antiga Vila Boa, primeira capital do Estado, ocorre todo dia 25 de julho, data de aniversário de fundação do município, que neste ano completa 289 anos.

Texto e fotos: Assessoria parlamentar

Edição: Paulo Pincel