Luciano Nunes destina emendas e Uespi recebe equipamentos

A Universidade Estadual do Piauí (UESPI), campus Clóvis Moura, localizada no bairro Dirceu, foi contemplada com mobiliários e equipamentos novos que foram adquiridos com recursos de emenda destinada pelo deputado estadual Luciano Nunes. Os equipamentos foram entregues no final da tarde de ontem pelo parlamentar e o reitor da instituição, Nouga Cardoso.

O valor da emenda foi de R$103.366 e o recurso foi utilizado para a compra de móveis para as coordenações dos cursos e sala de professores, bebedouros, ar-condicionado, equipamentos de som, suíte de internet, entro outros. De acordo com o diretor do Campus Clóvis Moura, Renê de Aquino, o recurso veio em uma hora oportuna e supriu a instituição de equipamentos necessários para melhor atender a comunidade acadêmica.

“Esta aquisição é muito bem-vinda, pois permitirá a substituição dos mobiliários antigos por novos e melhores, e trará conforto e qualidade aos alunos, professores e técnicos da instituição, bem como melhores condições de trabalho e de estudo”, destacou o diretor.

Segundo o reitor da UESPI, Nouga Cardoso, é uma felicidade contar com a parceria do poder legislativo e com a sensibilidade do deputado estadual Luciano Nunes para a melhoria da instituição. Ficamos muito agradecidos e felizes com este recurso, que foi muito bem utilizado na UESPI. Investimos em equipamentos e mobiliários necessários para o bem estar tanto dos profissionais, quanto dos alunos”, ressaltou.

O deputado Luciano Nunes já tinha destinado no ano passado R$100 mil das suas emendas parlamentares para a UESPI do campus Clóvis Moura, que foram 100% executadas. “Fico muito feliz em contribuir mais um ano com as demandas da Universidade Estadual do Piauí. A Instituição já oferta um serviço de qualidade para a comunidade, mas ainda é carente em muitos aspectos. Reconhecemos a importância da instituição para Estado e esperamos que a UESPI continue colhendo bons frutos no que diz respeito à Educação Superior, afirmou Luciano Nunes.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles