Luciano Nunes cobra relatório de atividades das Coordenadorias do Estado

O deputado Luciano Nunes (PSDB) reiterou a cobrança às Coordenadorias do Governo do Estado, do envio de relatórios sobre as atividades deste ano de 2017, solicitação que já havia sido feita em requerimento aprovado no dia 17 de setembro último. O deputado informou que somente a Coordenadoria do idoso enviou o relatório.



Também usando o tempo de dois minutos, o deputado Aluísio Martins (PT) convidou os colegas e a população como um todo para a sessão solene a ser realizada nesta quinta-feira (30), em homenagem ao Tribunal Regional do Trabalho. Martins falou sobre a importância do TRT para o cumprimento das leis trabalhistas no país.



Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel