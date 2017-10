Liziê Coelho cobra mais segurança para Redenção do Gurgueia

A falta de segurança no município de Redenção do Gurguéia foi a preocupação explanada pela deputada Liziê Coelho (PTB), durante o tempo de dois minutos destinados aos pequenos avisos, durante a reunião plenária desta manhã de segunda-feira, na Assembleia Legislativa do estado do Piauí (Alepi).





Segundo ela, uma cidade que fica muito longe da capital e onde em apenas uma semana, aconteceram quatro tentativas de homicídios. “essa cobrança de segurança se faz há muito tempo. Já fomos várias vezes até a Secretaria Estadual de Segurança, onde cobramos, inclusive também um carro, par aquela cidade, que hoje se encontra à mercê da bandidagem”, lamentou a parlamentar.





Ela disse ainda que naquele município existe muita droga, os bandidos andam soltos e que só tem um policial militar, para tomar de conta da segurança pública da população de nove mil habitantes do local. “Quero me juntar ao prefeito da cidade, o doutor Angelo Macaxeira, no tocante a essa falta de segurança na cidade de Redenção do Gurguéia e pedir ao secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu, para que olhe para aquele municio com outros olhos e que procure resolver a situção daquela cidade”, finalizou.







Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles