Líder do Governo lamenta reajuste na tarifa de energia

O reajuste feito pelo Governo Federal, no valor de 27,63% no setor energético, foi alvo de críticas, durante o tempo de dois minutos, destinados ao pequenos avisos, pelo líder do Governo no Legislativo, deputado João de Deus (PT), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi), nesta segunda-feira, dia 2.





O parlamentar disse considerar o aumento um verdadeiro absurdo. Segundo ele, uma tarifa como essa, a exemplo de tarifa como a gasolina, irá ser repassada para os demais produtos, e conseqüentemente, o custo de vida da população irá aumentar.

“O aumento irá pegar do menor ao maior. Logicamente, quando se pega a indústria e o comércio, ela é repassada para também, para os subprodutos, advindos do setor industrial e do comércio”, disse João de Deus.

O deputado enfatizou que lamenta profundamente o reajuste da energia. Ele acredita que os colegas parlamentares também não concordam com um reajuste de tamanha envergadura, e que o reajuste, em sua opinião, deveria ter sido pelo menos, dividido em etapas.

Themístocles Filho (PMDB) – o presidente da Alepi, Themístocles Filho, disse que irá conversar com o presidente da Eletrobras-Piauí, para obter explicações a respeito do reajuste da tarifa de energia elétrica. “Vou pedir explicações para o deputado Themístocles Filho, para os outros parlamentares e para a população. Saber o porquê do aumento. Porque tudo tem um motivo. Ninguém vai fazer nada. Agora que todo mundo acha alto, o reajuste, acha, com certeza”, ressaltou o presidente da Casa.





Lindalva Miranda - Edição: Katya D’Angelles