Líder do Governo confirma presença de Secretário da Fazenda

Usando o tempo dos pequenos avisos, o deputado João de Deus (PT), líder do Governo, confirmou a vinda do Secretário de Fazenda, Rafael Fonteles à Assembleia Legislativa na próxima quarta-feira, 18, às 9h, na sala da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).





“O Secretário virá a esta Casa para fazer a prestação de contas e o balanço do último quadrimestre, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele estava aguardando um relatório da própria Sefaz, que já está pronto, e confirmou sua vinda Assembleia na quarta-feira. Por isso, quero convidar a todos os colegas deputados a estarem presentes nessa reunião”, disse João de Deus.

Junto ao balanço do quadrimestre, o Secretário de Fazenda também deve atender ao requerimento do deputado Rubem Martins (PSB), apresentado em setembro, solicitando esclarecimentos à cerca da possibilidade do atraso salarial da folha de pagamento do Estado.

Larissa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles