Líder comenta visitas do governador a obras no litoral do Piauí

O deputado João de Deus (PT) informou nesta manhã (01) sobre as visitas realizadas ontem com a comitiva do Governador do Estado com o intuito de também inaugurar obras nos municípios de Luis Correia, Parnaíba e Ilha Grande.

Entre as obras visitadas o deputado destacou a adutora do litoral que levará água potável à população; o trecho de acesso à Pedra do Sal; pavimentação nos municípios de Luis Correia e Ilha Grande; revitalização do Porto das Barcas “Uma das grandes dificuldades de Luis Correia e Cajueiro da Praia é água potável, esta é uma luta antiga, a obra está avançada graças aos investimentos que o governo tem realizado. No meu ponto de vista foi um dia altamente positivo”, ressalta.

Outra visita destacada pelo parlamentar foi à ampliação da Casa da Gestante e do Centro de Parto Normal e as instalações do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em Parnaíba. Além disso, destacou a implantação do Centro de Reabilitação (Ceir). “O Ceir representa muito bem a deputada Rejane Dias”, disse João de Deus.

Em aparte, o deputado José Hamilton (PTB) falou que as obras do governo Estado são consistentes. “Fiquei impressionado com o hospital Dirceu Arcoverde, soube que há pessoas que possuem plano de saúde, mas preferem realizar partos no hospital”, afirma.

O deputado também comemorou a regularização fundiária do conjunto habitacional Joaz Sousa, que possui 1.032 lotes, sendo 928 unidades habitacionais construídas pela extinta Cohab-PI, beneficiando pessoas que há algum tempo esperavam pela averbação do empreendimento habitacional.

João de Deus disse que apesar da crise brasileira o governo do estado tem reagido positivamente. “Obviamente que a oposição quer que seja o contrário, mas o governador é sério, cuidadoso, controlado e possui uma equipe dedicada e competente”. O deputado Aluísio Martins (PT) concordou e aproveitou para informar que em Campo Maior será inaugurada dia 4, o estádio da cidade. Isolda Monteiro.

Isolda Monteiro - Edição: Katya D'Angelles