Líder anuncia asfalto da estrada entre Pimenteiras e São Miguel do Tapuio

O deputado João de Deus (PT) afirmou hoje (21) que nos próximos dias serão abertas as propostas para o asfaltamento da estrada entre Pimenteiras e São Miguel do Tapuio, numa extensão de 82 quilômetros. Segundo ele, a obra vai encurtar a distância entre as regiões Sudeste e Norte do Estado. “Quem está em Picos ou Valença, por exemplo, terá mais facilidade para chegar ao litoral”, disse.

João de Deus informou que no dia 30 de novembro passado foram definidas as empresas habilitadas a apresentarem propostas e agora elas serão abertas nos próximos dias. “Essa era uma obra muito reivindicada e muito prometida que agora será feita. Ela é importante não só para aquela região, mas para todo o Piauí. Dentro de pouco tempo teremos a ordem de serviço e o sonho daquela população realizado”, informou.

Ele disse também que já foi licitada a estrada entre São Miguel do Tapuio e a divisa com o Ceará, facilitando a ligação com o Estado vizinho. “O governo cearense está fazendo a interligação em seu território até a divisa para emendar com o trecho piauiense. Isso vai possibilitar o escoamento da produção e o trânsito de pessoas entre os dois estados”, assegurou.

Durvalino Leal



Durvalino Leal

Edição: Paulo Pincel