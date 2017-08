Leitura de relatório encerra o semestre na Assembleia Legislativa

Foi lido durante a sessão plenária desta segunda-feira (17) o relatório dos trabalhos legislativos na 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura, de janeiro a julho de 2017, cumprindo o que determina o Regimento Interno da Casa.

“A Mesa Diretora buscou, durante o período em foco, desempenhar seu dever regimental de tal modo que pudesse resultar na eficiência dos trabalhos legislativos e na melhoria da qualidade dos atos de gestão e de toda a administração da Casa”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho.

Neste primeiro semestre, encerrado hoje, foram votadas 595 matérias, sendo 462 requerimentos, 63 projetos de lei, 28 mensagens do Executivo, 14 projetos de Decreto Legislativo 8 projetos de Lei Complementar, 8 projetos de resolução, 6 indicativos de projeto de lei, 3 vetos, 2 propostas de Emenda Constitucional e 1 projeto de lei Complementar do Executivo.

Foram expedidos 406 ofício da Secretaria Geral da Mesa, 283 ofícios do Gabinete da Presidência, 207 atos da Mesa e 14 portarias.

Texto: Paulo Pincel

Foto: Caio Bruno

Edição: Kattya D'Angelles