Júlio Arcoverde pede instalação de delegacia em Santa Filomena

O deputado estadual Júlio Arcoverde (PP), na tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira (1/8), defendeu requerimento solicitando ao governador do Piauí, providências da Secretaria de Estado da Segurança Pública para a construção de uma delegacia no município de Santa Filomena, no Extremo Sul do Piauí.



Há mais de dez anos Santa Filomena não tem delegado de Polícia Civil, mesmo fazendo limite com a cidade de Alto Parnaíba, no Maranhão, por onde passam muitas pessoas, por conta da agropecuária e do agronegócio.



“A delegacia mais próxima, fica na cidade de Corrente, a duzentos e quarenta quilômetros de distância de Santa Filomena. Há dois anos atrás, imaginem vocês, foi roubada uma ponte, da cidade de Santa Filomena e o prefeito de Santa Filomena teve que se deslocar até Corrente, que não tinha estrutura para mandar ninguém para Santa Filomena. Só depois de algumas semanas, foi resolvido, amigavelmente, a questão do roubo da ponte”, lembrou o deputado Júlio Arcoverde.



O orador enfatizou que a questão da segurança pública no Estado é de calamidade pública e que é preciso de ações do governo, para seja possível somar com a Assembleia Legislativa, esforços, no sentido de resolver o problema.



“Percorri várias cidades do Estado e fiquei horrorizado com a onda de violência que está ocorrendo em municípios do Piauí. Faço esse apelo ao senhor governador, ao comandante a Polícia Miliar, ao secretário de Segurança, para que a gente pense na administração pública, na segurança desse Estado. Deixemos de pensar em política, só para 2018”, defendeu.



O deputado Marden Menezes (PSDB) concordou com Júlio Arcoverde e subscreveu o requerimento.



Texto: Lindalva Miranda

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel