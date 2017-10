Júlio Arcoverde destaca realização da XI Feira do Bode em Batalha

Ao falar hoje (3) no espaço destinado aos pequenos avisos, o deputado Júlio Arcoverde (PP) parabenizou o prefeito João Messias, o vice-prefeito José Luis Machado, os vereadores e a população de Batalha pela realização da XI Festa do Bode no último final de semana. Ele disse que foi um dos maiores eventos ocorridos naquela cidade e a previsão é de que será ainda maior em 2018.

Júlio Arcoverde afirmou que o prefeito João Messias empreendeu todos os esforços visando o pleno êxito da Festa do Bode, que contou com o apoio do Governo do Estado e de vários parlamentares estaduais, dentre eles, os deputados Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, e Marden Menezes (PSDB). “Também, demos a nossa contribuição para aquela grande festa”, declarou ele.

De acordo com Júlio Arcoverde, a Feira do Bode foi marcada pelo início de um trabalho que visa a expansão da ovinocultura no Piauí e a ampliação da bacia leiteira de Batalha e Esperantina, no Norte do Estado. Ele acentuou que, também, compareceram ao evento o governador Wellington Dias, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, os deputados Robert Rios (PDT), João Madison, líder do PMDB, e Dr. Pessoa (PSD).

Por J. Barros

Evaldo Gomes e Flora Izabel representarão Piauí em comissão da Alepi

O deputado Evaldo Gomes (PTC) disse, hoje (3), que ele e a deputada Flora Izabel (PT) representarão o Piauí na comissão formada pela Unale (União dos Legislativos Estaduais) para discutir a proposta do Governo Federal de privatização da Chesf (Companhia Hidrelétrica do São Francisco), que é responsável pelo fornecimento de energia elétrica para um grande número de Estados brasileiros.

Evaldo Gomes disse que a Unale realizou uma reunião na semana passada com a participação dos presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados nordestinos, quando decidiu formar uma comissão de parlamentares que vai tratar com o presidente Michel Temer sobre a privatização da Chesf. A reunião foi realizada em Salvador, na Bahia.

Por J. Barros

Dr. Hélio Oliveira discute parceria com presidente do Fecomércio

O deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) informou hoje (3), no espaço destinado aos pequenos avisos, que se reuniu com o presidente da Federação do Comércio do Piauí (Fecomércio-PI), empresário Valdecir Cavalcante, quando, segundo ele, discutiram sobre a possibilidade de uma parceria daquele entidade com o Governo do Estado visando a conclusão do Porto de Luiz Correia.

Afirmou o parlamentar do PR que Valdecir Cavalcante é um homem que tem demonstrado uma grande capacidade de realizar empreendimentos. “Na conversa que tivemos, observei que ele quer contribuir para que o Piauí realize o sonho de ter o seu porto”, acrescentou.

Dr. Hélio Oliveira declarou que ele e Valdecir Cavalcente deverão se reunir brevemente com o governador Wellington Dias para tratar sobre a formação da parceria entre o Fecomércio e o Governo do Estado. Ele ressaltou que o projeto a ser apresentado ao chefe do Poder Executivo prevê, além do porto, a construção de uma marina destinada a embarcações de pequeno porte.

Por J. Barros





J. Barros - Edição: Katya D'Angelles