Júlio Arcoverde comemora a redução das mortes no trânsito no país

A diminuição de acidentes de trânsito foi o motivo da fala do deputado Júlio Arcoverde (PP), durante o tempo de dois minutos para os pequenos avisos. O parlamentar comentou que assistiu a uma reportagem produzida pelo programa Boa Dia Brasil da TV Globo sobre a redução de acidentes de trânsito no Brasil, nos últimos dez anos.

Segundo ele, um dos motivos da redução de acidentes foi por conta da instituição da Lei seca, em 2018, com ainda uma tolerância com a capacidade de álcool no sangue e que em 2012, o DENATRAN (do qual o deputado Júlio Arcoverde foi diretor nacional) instituiu a tolerância zero, em relação ao álcool no sangue.

“Nesse últimos dez anos com as instituições das resoluções da Lei Seca e a tolerância zero e no final de 2011, assinada por mim, nós conseguimos reduzir mais de quarenta mil mortes no trânsito brasileiro”, observou.

O deputado fez um alerta para a responsabilidade das pessoas, principalmente durante o período das festas de final de ano, principalmente nas estradas, para que o Natal e Ano Novo sejam mais felizes.

Júlio Arcoverde disse ainda que só com essa diminuição no número de mortes no trânsito, foi possível uma economia de mais de 50 bilhões em relação a saúde brasileira. “Que nesse final de ano a gente possa beber, mas não dirigir escolhermos uma pessoa que não faça uso de bebida alcoólica, para dirigir. Ou que a pessoa vá de transporte alternativo”, finalizou. Lindalva Miranda

Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel