José Hamilton elogia atuação da bancada em defesa de Universidade

O deputado José Hamilton (PTB) usou do tempo de dois minutos, destinados aos pequenos avisos, nesta manhã de quarta-feira (20), para segundo ele, fazer um reconhecimento do trabalho realizado pelos deputados federais, Paes Landim (PTB) e Júlio César (PSD).





O parlamentar comentou que os dois deputados travaram uma verdadeira batalha, na verdade, uma guerra, em defesa da universidade do Delta do Parnaíba. Ele disse também que inclusive já existe dotações orçamentárias para 2018 e que foi uma grande vitória, do Piauí, e d região Norte do Estado. “Eu acho que aqui, todos, deputada Juliana, deputado Hélio, todos nós estamos satisfeitos e felizes, com esse acontecimento”, observou.

O deputado José Hamilton disse também que os dois deputados agiram de uma forma determinada, para a aprovação da universidade, na Comissão de Constituição e Justiça.

Luciano Nunes – O parlamentar, pelo PSDB, também usou o tempo de dois minutos para lembrar de uma reclamação, feita no dia de ontem (19), pelo deputado Dr. Pessoa (PSD), sobre a empresa líder, que faz o transporte de passageiros, intermunicipal e sobretudo, em Teresina.

“Falei com a Elisa, que é uma das proprietárias da empresa e ela me solicitou o horário exato, em que o Dr. Pessoa realizou a viagem, inclusive com informações sobre o nome do motorista, que é para que ela possa apurar essas reclamações, que ela irá receber com toda tranqüilidade e respeito, pelo doutor Pessoa”, disse comentou o deputado.

Luciano Nunes disse ainda que trata –se de uma empresa que atua no estado há 53 anos e que gera mais de duzentos empregos indiretos e que goza da respeitabilidade de todos os piauienses. Uma empresa que tem a frota mais nova do Estado.

O parlamentar solicitou as devidas informações necessárias, para apurar a reclamação do deputado doutor Pessoa. Luciano Nunes aproveitou para desejar um Feliz Natal e ano Novo e muitas realizações a todos que fazem a Assembleia do Piauí e a todos os piauienses.

Lindalva Miranda – Edição: Katya D’Angelles