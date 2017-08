João Mádison comemora a revitalização da bacia leiteira

A revitalização da bacia leiteira do Piauí foi anunciada hoje (17) pelo deputado João Madison (PSDB), presidente da Associação Piauiense dos Criadores de Gado Zebu. Ele disse que na terça-feira passada esteve em audiência com o governador Wellington Dias, com a participação de vários criadores e secretários estaduais, quando foi definida uma pauta que visa criar uma série de mecanismos que vão fazer o Piauí crescer bastante neste segmento dentro de pouco tempo.

Entre as medidas está o aumento do crédito do Banco de Fomento para aquisição de matrizes de R$ 38 mil para R$ 60 mil. Quem pagar em dia terá juros de apenas 2,5% e quem atrasar pagará 5%. A burocracia para o empréstimo também está sendo diminuída pois era exigido o aval de quatro pessoas e agora será de apenas uma, podendo os criadores se unirem em grupos de 15, com cada um deles avalizando o outro.

Outra medida anunciada pelo deputado será a colocação de pessoal no Banco de Fomento, pois não haviam servidores. “Os técnicos também vão receber um incentivo a mais para elaborar os projetos, pois antes era de apenas 2% e agora o governo entra com mais um por cento”, afirmou.

João Madison disse que o Banco do Nordeste também entrar no programa com créditos que podem chegar a R$ 1,5 milhão. Já na próxima terça-feira acontecerá uma audiência com Wellington Dias, técnicos do banco e criadores para definir créditos e formas de atuação. “Os pequenos criadores poderão ter crédito de até R$ 100 mil com a garantia de que os laticínios vão comprar toda a produção e novos laticínios serão instalados”, afirmou.

O deputado afirmou que entre esses novos laticínios está um que será instalado em São José do Divino com um investimento de R$ 42 milhões feito por dois empresários piauienses. Eles vão produzir leite longa vida, em caixa, absorvendo toda a produção que sobrar da comercialização nos saquinhos.

Texto: Durvalino Leal

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel