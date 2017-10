João de Deus repercute crescimento de Lula em pesquisa

O deputado João de Deus, líder do Governo, repercutiu, hoje (2), pesquisa do Instituto Datafolha que mostra o crescimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na preferência dos eleitores para vencer as eleições para a Presidência da República em 2018. Ela afirmou que Lula ficou em primeiro lugar com 36% das intenções de voto, registrando um aumento de 5% em relação à pesquisa anterior realizada no último mês de junho.

João de Deus afirmou que o segundo colocado na nova pesquisa, que foi divulgada no último final de semana, é o deputado federal Jair Bolsonoro (sem partido) que ficou com 17%, tendo obtido menos da metade das intenções de voto de Lula. Ele lembrou que Lula deixou o Governo em 2010 com 86% de aprovação popular e que foi realizada uma campanha da mídia e de grupos organizados para tirar a sua sucessora, Dilma Rousseff, da Presidência da República.

Acrescentou o parlamentar do PT que “aqueles que tiraram a presidente Dilma do Governo prometeram resolver os problemas econômicos do Brasil, mas o que estamos vendo agora é o país indo cada vez mais para o buraco”. Ele assinalou que o deficit financeiro do Brasil aumentou de R$ 154 bilhões para R$ 174 bilhões este ano, enquanto o orçamento em 2018 terá um “corte cruel” nos recursos destinados às áreas social, de saúde e educação.

João de Deus declarou que o Governo Michel Temer está realizando reformas, como a trabalhista, que retiram direitos dos trabalhadores e alertou que a proposta de reforma da previdência que tramita no Congresso Nacional vai, dentre outras coisas, acabar com a aposentadoria rural.

Em aparte, o deputado Rubem Martins (PSB) declarou que a pesquisa do Datafolha mostrou que 54% dos brasileiros querem que Lula seja preso. João de Deus respondeu que tentam condenar o ex-presidente Lula, mas até agora não provaram nada contra ele e que a rejeição ao seu nome para retorno à Presidência da República vem caindo. “O povo sabe que estão tentando impedir que o Lula seja candidato em 2018”, ressaltou ele.

Por J. Barros



