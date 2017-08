João de Deus fala sobre aniversário de Teresina

O deputado João de Deus, líder do governo na Assembleia, discursou sobre o aniversário de Teresina, afirmando que a cidade é a que mais atrai pessoas de outros Estados, especialmente Maranhão e Ceará. Para ele, o maior atrativo da capital é a educação e a medicina. O deputado falou sobre sua vida escolar, cujo ensino médio foi feito no Liceu Piauiense. Ele falou do trabalho como carteiro dos Correios e mecânico de automóveis, para depois optar pelo estudo superior, até se tornar professor, tornando-se presidente do Sindicato da categoria.

João de Deus disse que veio do interior do município de José de Freitas, sendo bem acolhido em Teresina. Sem nunca ter pensado em ser político, ele falou de seu mandato de vereador, tornando-se deputado estadual. Ele disse que sua afinidade com Teresina é tamanha que quando passa uma semana fora já sente saudade. Ele aponta a segurança pública como o principal desafio das autoridades, pois os índices de violência cresceram muito nos últimos anos. Para o combate à violência, ele acha que o esforço deve ser conjunto, do Poder Executivo, da Assembleia e do Judiciário.

O deputado Dr. Pessoa (PSD) disse em aparte que o histórico de vida do orador o impressionou, mas no tocante à insegurança ele acha que a capital não devia ter chegado onde chegou.Também o deputado Francis Lopes (PRP) parabenizou o orador pela sua história de vida, destacando que também veio do interior, morando seis anos na capital e 15 anos em São Paulo, mas vindo uma vez por ano á capital Teresina.

O deputado Henrique Rebelo (PT) afirmou em aparte que o Conselheiro Saraiva foi feliz em ter mudado a capital de Vila da Mocha (Oeiras) para Teresina. Ele destaco a importância do engenheiro João Isidoro França no planejamento da capital. O deputado João de Deus concluiu seu pronunciamento elogiando o Conselheiro Saraiva pela ideia de mudar a capital.









Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno