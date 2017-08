João de Deus elogia a inauguração de obras pelo governo

Após anunciar a inauguração da “Ponte do Meio” sobre o rio Poty, bem como o espaço cultural Salve Rainha, debaixo da referida ponte, o líder do governo, deputado João de Deus (PT), anunciou a compra, pelo governo do Estado, de três carros leves sobre trilhos, para melhorar o metrô de Teresina. Ele disse que cada carro tem capacidade para 600 passageiros.

Repórter: Raimundo Cazé.

Após anunciar a inauguração da chamada “Ponte do Meio”, sobre o rio Poty, ligando a zona Leste ao Centro, bem como o Espaço Cultural Francisco das Chagas Salve Rainha, debaixo da referida ponte, o líder do governo, deputado João de Deus (PT), anunciou a compra, pelo governo do Estado, de três veículos leves sobre trilhos (VLTs), para melhorar o metrô de Teresina. Ele disse que cada carro tem capacidade para 600 passageiros.



João de Deus enalteceu o bom relacionamento entre o governador Wellington Dias e o prefeito Firmino Filho, defendendo que seja sepultado o ranço eleitoral, até como forma de se enfrentar a crise vivida no país. Sobre as obras que estão sendo construída para melhorar a mobilidade urbana, ele disse não entender o modelo de terminais de ônibus, no canteiro das avenidas, o que poderá causar sérios problemas.



Para João de Deus, o conforto nos terminais de ônibus poderá não significar muito, se os transportes não chegarem com frequência. Para o passageiro o que importa é a rapidez na chegada dos ônibus – disse João de Deus. A deputada Belê Medeiros disse que acredita nos bons resultados da construção das novas paradas de ônibus, a exemplo de outras capitais.



O deputado Aluísio Martins (PT) ofereceu aparte para informar que na região dos carnaubais estão sendo reformadas escolas estaduais. Ele lamentou que pessoas tenham perdido o Bolsa Família na região, sem qualquer aviso. No mês de julho houve o maior número de cortes de beneficiários do programa – salientou. Também o deputado Dr. Pessoa ofereceu aparte, para cobrar a realização de obras sanitárias em Teresina, pois a capital é a mais atrasada do Nordeste, no tocante ao saneamento básico.



Texto: Raimundo Cazé

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel