João de Deus destaca que matéria que discute aulas aos sábados só serás votada em 2018

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos, o líder do Governo na Casa, deputado João de Deus (PT) esclarece que a matéria de autoria do deputado João Madson (PMDB) que proíbe a realização de aulas aos sábados na rede privada de ensino do Piauí ainda não passou pelas comissões da Casa e seu debate continuará em 2018. O projeto surgiu após o debate levantado pelo juiz federal Márcio Braga Magalhães, que lançou uma petição online pedindo o fim das aulas aos sábados nas escolas do Piauí. O magistrado entende que há carga horária excessiva para crianças e adolescentes, que ficam sem tempo para o lazer.

“Quero esclarecer que essa matéria apenas foi lida na Assembleia e alguns veículos de comunicação estão tratando como se tivesse sido aprovada. Ela será distribuída nas comissões técnicas somente em 2018 e lá vai ser discutida em todos os âmbitos”, disse João de Deus.

“Além disso, a matéria é um indicativo de Lei, e não uma Lei. Ela é uma sugestão que pode ou não ser acatada pela Casa e pelo Governador”, completou o parlamentar.

Se o indicativo apresentado por João Madson virar lei, as escolas da rede privada só poderão usar os sábados para aulas do Ensino Fundamental se as mesmas envolverem atividades lúdicas, esportivas e religiosas, ou para a reposição de aulas, desde que limitadas a um sábado por mês. A proposta, lida no plenário da Alepi no último dia 19 de dezembro, proíbe ainda as instituições de ensino de criarem turnos suplementares para compensar o fim das aulas aos sábados.

Para as escolas com Ensino Médio, as aulas aos sábados nas turmas do primeiro e segundo anos dependeriam de aprovação dos pais e responsáveis dos alunos. O terceiro ano permaneceria inalterado por conta da proximidade com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para reforçar o indicativo de lei, o deputado apresentou um levantamento feito junto a oito das 10 escolas que mais aprovam no Enem, segundo a revista Veja. Nenhuma das instituições de ensino citadas pelo parlamentar contam com aulas aos sábados. São escolas de Minas Gerais, Ceará, São Paulo e Mato Grosso do Sul.