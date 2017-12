João de Deus confirma que governo vai recorrer contra suspensão de licitação na Agespisa

Usando o tempo de dois minutos, o deputado João de Deus (PT) informou que a suspensão da licitação sobre a privatização da Agespisa ainda

cabe recurso e que o governador Wellington Dias fará isso. Ele rebateu pronunciamento do colega Gustavo Neiva, que disse ser a empresa Águas de Teresina

ilegítima para promover reajuste no abastecimento de água. João de Deus aproveitou para se solidarizar com os organizadores da Expoapi.

O deputado Cícero Magalhães (PT) usou o mesmo tempo para falar do problema do abastecimento de água, dizendo-se contrário ao reajuste, mas reconhecedor do trabalho positivo da Águas de Teresina, que melhorou o abastecimento no Jacinta Andrade e também na região

Sudeste. O deputado Dr. Pessoa (PSD) parabenizou os organizadores da Expoapi, pelo grande sucesso da exposição agropecuária.

Também usando os dois minutos, o deputado B. Dá (PP) reforçou o convite aos colegas para a sessão solene a ser realizada em Oeiras, no próximo dia 15, pelos 300 anos da cidade. Ele disse que a programação

constará de shows com artistas locais e com a cantora Elba Ramalho. O deputado Evaldo Gomes (PTC) lembrou aos colegas a realização de

audiência pública com a presença do superintendente da Caixa Econômica no Estado, nesta terça-feira (12).

O deputado Dr. Hélio (PR) falou sobre a visita do ministro da Saúde, Ricardo Barros, à cidade de Parnaíba, no último final de semana, onde prometeu recursos para a construção do novo hospital Dirceu Arcoverde

e para a manutenção do programa mutirão da catarata. Ele agradeceu ao senador Ciro Nogueira, que acompanhou o ministro em sua visita ao litoral.

O líder do Governo na Assembleia, deputado João de Deus (PT) falou hoje (11) (PT) informou que a suspensão da licitação sobre a privatização da Agespisa ainda cabe recurso e que o governador Wellington Dias fará isso. Ele rebateu pronunciamento do colega Gustavo Neiva, que disse ser a empresa Águas de Teresinailegítima para promover reajuste no abastecimento de água. João de Deus ressaltou o trabalho desenvolvido pela Empresa Águas de Teresina, que em sua visão tem trabalhado muito mas ainda não é possível obter resultados imediatos. Ele disse que mesmo assim, a empresa já mostrou soluções rápidas, para problemas crônicos de águas em Teresina.





O parlamentar lembrou que o Tribunal de Contas tomou uma decisão em relação a Empresa de Águas de Teresina, mas que cabem recursos de reconsideração e que o governo irá fazer o recurso no momento, porque tem prazo para recurso. “Houve o julgamento e o julgamento foi anulado o processo licitatório, mas ainda cabe um pedido de reconsideração e o governo vai entrar com o pedido”, finalizou.





O deputado também usou do tempo de dois minutos para os avisos foi usado pelo deputado João de Deus (PT) para parabenizar sobre o balanço, positivo, que os deputados organizadores da exposição fizeram no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. “Ali é um espaço onde reunimos o produtor e mostra para o Piauí e para o Brasil o que tem de bom, no que diz respeito a excelência de produção no estado do Piauí. E os resultados, diante de uma crise em que afeta todos os estados, e o Piauí não é imune a esse crise, infelizmente, é bom saber que os resultado da Expoapi foram excelentes”, disse João de Deus.

De acordo com ele, o espaço é aguardado com muita expectativa pela população, porque é um local de lazer, de ver algo diferente e de muita importância para os produtores. “Que bom saber que o balanço é altamente positivo”, concluiu.

Cícero diz ser contrário a reajustes

O deputado Cícero Magalhães (PT) usou o mesmo tempo para falar do problema do abastecimento de água, dizendo-se contrário ao reajuste, mas reconhecedo do trabalho positivo da Águas de Teresina, que melhorou o abastecimento no Jacinta Andrade e também na regiãoSudeste. “Eu também já fui oposição nessa Casa. E às vezes se dá informações que não são cem por cento corretas. Eu acho que aumentar tarifa, nesse momento, eu também sou contra, assim como todos os consumidores. Mas não podemos, mesmo sendo oposição, só criticar, mas também ter coragem de elogiar, porque elogiar uma boa ação do governo, às vezes não é tão fácil”, disse o deputado Cícero Magalhães (PT), referindo-se a Empresa Águas de Teresina.

O parlamentar deu como exemplo, duas regiões, sendo a primeira delas a região do Jacinta Andrade, com mais de quatro mil moradias, com escolas, delegacia, posto de saúde e onde, segundo testemunho de um dos seus assessores, um motorista que reside no local, uma das coisas que não faltam no Jacinta Andrade é água.

Cícero Magalhães lembrou que o ex-governador Wilson Martins havia deixado quase pronta, para aquela região uma Estação de Tratamento de Água (ETA) e que estava faltando apenas a energia, porque tinha um problema.

“Quando o governador Wellington Dias (PT) assumiu, em seu terceiro mandato, o problema ainda não tinha sido resolvido e que agora está resolvido. Assim como na região Sudeste, onde houve uma intervenção do Águas de Teresina, e a água lá, melhorou e muito. Agora com relação ao aumento de tarifa, isso, não, acredito que é possível se pensar nisso em outro momento, porque agora o povo não agüenta mais, porque o salário do povo dá mal para comprar um botijão de gás”, resumiu.

O deputado Dr. Pessoa (PSD) parabenizou os organizadores da Expoapi, pelo grande sucesso da exposição agropecuária.





Também usando os dois minutos, o deputado B. Dá (PP) reforçou o convite aos colegas para a sessão solene a ser realizada em Oeiras, no próximo dia 15, pelos 300 anos da cidade. Ele disse que a programaçãoconstará de shows com artistas locais e com a cantora Elba Ramalho. O deputado Evaldo Gomes (PTC) lembrou aos colegas a realização deaudiência pública com a presença do superintendente da Caixa Econômica no Estado, nesta terça-feira (12).



O deputado Dr. Hélio (PR) falou sobre a visita do ministro da Saúde, Ricardo Barros, à cidade de Parnaíba, no último final de semana, onde prometeu recursos para a construção do novo hospital Dirceu Arcoverdee para a manutenção do programa mutirão da catarata. Ele agradeceu ao senador Ciro Nogueira, que acompanhou o ministro em sua visita ao litoral.









Raimundo Cazé - Edição: Paulo Pincel