Ismar Marques assume a Comissão de Estudos Territoriais

Ismar Marques assume a presidência da CETE

O deputado Ismar Marques (PSB) assumiu hoje (02) a presidência da Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia legislativa. O ex – presidente Antônio Félix que, atualmente é presidente da FUNDALEGIS passou o cargo em solenidade rápida que contou com a presença de representante de todos os órgãos da CETE.

Ismar Marques está no quinto mandato parlamentar e, afirmou que, “lutará pela conciliação e o concenso em busca do acordo territoriais entre aqueles municípios localizados na região de algum tipo de litígio”.

O então deputado Antônio Félix assumiu a presidência da Comissão de Estudos Territoriais em 2011 quando da criação da comissão pela Assembleia legislativa.

Na reunião, o então vice – presidente da comissão Leonardo Santana Passos, representante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) solicitou a alteração no Regimento Interno. Ele pediu que o IBGE participasse somente da Câmara Técnica a partir de agora.

Balanço – Num rápido balanço das atividades dos trabalhos na Comissão de Estudos Territoriais de 2011 a 2017 Antônio Félix afirmou que, nesse período, foram aprovados e publicados 31 novos acordos de limite de divisão territorial.

Foram enviados à Comissão de Constituição e Justiça os processos dos municípios de Caldeirão do Piauí e Campinas do Piauí. Atualmente, estão na comissão os processos relativos aos municípios de Queimada Nova, Patos do Piauí e Vera Mendes.







O deputado Ismar Marques (PSB) assumiu hoje (2) a presidência da Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia legislativa. O ex – presidente Antônio Félix (PSD) que, atualmente é presidente da Fundalegis passou o cargo em solenidade rápida que contou com a presença de representante de todos os órgãos da Cete.



Ismar Marques está no quinto mandato parlamentar e, afirmou que, “lutará pela conciliação e o concenso em busca do acordo territoriais entre aqueles municípios localizados na região de algum tipo de litígio”. O então deputado Antônio Félix assumiu a presidência da Comissão de Estudos Territoriais em 2011 quando da criação da comissão pela Assembleia legislativa.



Na reunião, o então vice – presidente da comissão Leonardo Santana Passos, representante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) solicitou a alteração no Regimento Interno. Ele pediu que o IBGE participasse somente da Câmara Técnica a partir de agora.



Balanço – Num rápido balanço das atividades dos trabalhos na Comissão de Estudos Territoriais de 2011 a 2017 Antônio Félix afirmou que, nesse período, foram aprovados e publicados 31 novos acordos de limite de divisão territorial.



Foram enviados à Comissão de Constituição e Justiça os processos dos municípios de Caldeirão do Piauí e Campinas do Piauí. Atualmente, estão na comissão os processos relativos aos municípios de Queimada Nova, Patos do Piauí e Vera Mendes.













Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles