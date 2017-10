Interlegis oferece oficina de treinamento

A Assembleia Legislativa está oferecendo, através da Interlegis, a oficina de treinamento aos representantes das Câmaras Municipais. O curso segue até o dia 02 a 06 de outubro, na sala da Interlegis. O treinamento é sob a coordenação e instrução de James Medeiros. .

Participam os representantes das Câmaras Municipais de Lagoinha do Piauí, União, Piracuruca, Água Branca, Guadalupe, Antônio Almeida, Ribeiro Gonçalves, Arraial do Piauí, Campo Maior, Barra da Alcântara, Castelo do Piauí, Monsenhor Gil, Sussuapara e São Luís do Piauí.





O objetivo do curso é um treinamento no Portal Transparência das Câmaras Municipais. Esse treinamento já vem acontecendo pela décima vez em todo o Estado do Piauí. Busca melhorar o atendimento das Câmaras Municipais para com o público de um modo geral.

Também trabalham na sala da INTERLEGIS, na Assembleia legislativa, na condição de auxiliar Isaías Cantanhede; Vernaísio Filho: Lucas Campos e Flávia Calado.









Emerson Brandão – Edição: Katya D’Angelles