Henrique Rebelo representa a Assembleia em sessão na Câmara Municipal de Teresina

O deputado Henrique Rebelo (PT), representou a Assembleia Legislativa do Piauí, na sessão solene de entrega de título de Cidadania Teresinense ao comandante do 25º Batalhão de Caçadores (Exército), tenente-coronel Francisco Nixon Lopes. A sessão aconteceu na noite de quarta-feira (20), no Plenário da Câmara Municipal de Teresina e foi presidida pelo vereador Enzo Samuel (PCdoB).



Durante seu discurso, o comandante Nixon agradeceu a presença do deputado Henrique Rebêlo e ressaltou a importância do trabalho do parlamentar na Assembleia Legislativa e à frente da Fundação Valter Alencar, citando inclusive a parceria entre o 25º BC e a instituição, com a realização de cursos técnicos e profissionalizantes aos militares.

