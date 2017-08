Henrique Rebelo participa da inauguração de ponte

Na manhã desta segunda-feira (14), o deputado estadual Henrique Rebêlo, participou, a convite do governador Wellington Dias, e do secretário de Transportes, Guilhermano Pires da inauguração das obras de ampliação da Ponte Juscelino Kubitscheck "Terceira Ponte", e da praça cultural Francisco das Chagas de Araújo Costa Junior ( Júnior Salve Rainha). O evento contou também com a presença da deputada federal e secretaria de Edu

cação, Rejane Dias , e demais autoridades do Estado.

Na manhã desta segunda-feira (14), o deputado estadual Henrique Rebelo (PT) participou da inauguração das obras de ampliação da Ponte Juscelino Kubitscheck "Terceira Ponte", e da praça cultural Francisco das Chagas de Araújo Costa Junior, o "Júnior", do Salve Rainha.

O convite para a solenidade partiu do governador Wellington Dias e do secretário de Transportes, Guilhermano Pires. Também presentes, o prefeito Firmino Filho (PSDB) e a deputada federal e secretaria de Estado da Educação, Rejane Dias (PT) e várias autoridades estaduais e da Prefeitura de Teresina.



Texto e foto: Assessoria

Edição: Paulo Pincel