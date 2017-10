Henrique Rebelo destaca parceria entre Exército e Fundação Valter Alencar

O deputado Henrique Rebelo (PT) anunciou, hoje (9), que foi formada uma parceria entre o Exército Brasileiro, através do 25º Batalhão de Caçadores, e a Fundação Valter Alencar, visando beneficiar os militares que serviram e os que continuam na ativa com a realização de cursos técnicos, de graduação e pós-graduação. Ele disse que a parceria contribuirá para a inserção de ex-militares no mercado de trabalho e a qualificação daqueles que continuam servindo ao Exército.





No início do seu pronunciamento, Henrique Rebelo informou que esteve participando em São Raimundo Nonato do Seminário sobre a Defesa do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Semi-Árido do Piauí, que contou com a participação como palestrantes, dentre outros, do general Antonio Maxwell Eufrásio, subcomandante de Logística do Exército, e do secretário estadual de Mineração, Luis Coelho. Acrescentou o deputado petista que, também, foi realizado um Dia de Ação Cívica em São Raimundo Nonato com a prestação de serviços que beneficiou mais de 800 pessoas, incluindo a expedição de documentos e atendimento médico.





Henrique Rebelo disse que, em São Raimundo Nonato, conheceu a logística realizada pelo 25º BC, sob o comando do coronel Francisco Nixon, para a distribuição de água através de caminhão-pipa para os habitantes da região Sul do Estado que sofrem com os efeitos da seca. Em aparte, o deputado Dr. Pessoa (PSD) disse que gostaria de ter acompanhado o parlamentar do PT na viagem a São Raimundo Nonato e lembrou que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (PMDB), foi homenageado pelo Exército no último final de semana.





Por sua vez, Themístocles Filho declarou que, até o final deste mês o coronel Francisco Nixon receberá o título de cidadão piauiense por relevantes serviços prestados ao Estado. Henrique Rebelo assinalou que é merecida a homenagem a ser recebida pelo coronel Nixon.





J. Barros - Edição: Caio Bruno