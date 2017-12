Gustavo Neiva repercute tomada de contas especial do TCE-PI

O deputado Gustavo Neiva (PSB) usou a palavra, nesta quarta-feira (29), para repercutir matéria publicada pelo Portal Política Dinâmica que repercutiu o requerimento aprovado por unanimidade na ALEPI que solicita que o Tribunal de Contas do Estado realize uma tomada de contas especial para apurar o empréstimo celebrado entre o Governo do Estado e a Caixa Econômica Federal.

“A matéria está relacionada ao requerimento assinado por mim, e pelos deputados Robert Rios e Rubem Martins que solicita que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí realize uma tomada de contas especial no empréstimo do Governo do Estado junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 600 milhões, que já foi liberado a primeira parcela de R$ 307 milhões. E dessa parcela já foram sacados da conta do empréstimo R$ 304 milhões e só restam R$3 milhões. E foi apresentado pelo Governo do Estado uma lista de obras que seriam pagas com essa primeira parcela. O que na realidade, nenhuma dessas obras foram iniciadas. Então é de suma importância que o Tribunal de Contas do Estado apure os fortes indícios de desvio de finalidade desses recursos”, disse Gustavo Neiva.

“A tomada de contas especial é uma investigação mais apurada e aprofundada, que vai fazer o percurso desse dinheiro, desde a liberação, passando pela conta vinculada do Estado, a transferência desse recurso para a conta única do Estado e saber, a partir daí, o que foi pago. Porque com as obras não foram, o que nós temos certeza. Então o Política Dinâmica, de forma inteligente, já procurou o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Olavo Rebelo, que de pronto respondeu que irá acatar a solicitação desta Casa e realizar essa tomada contas especial e realizará esse trabalho em um tempo rápido, até para que nós possamos esclarecer ao povo do Piauí aonde está esse dinheiro”, completou o parlamentar.

Laryssa Saldanha



Edição: Paulo Pincel