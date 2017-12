Gustavo Neiva lamenta situação de caos no Hospital Regional de Floriano

O deputado estadual Gustavo Neiva (PSB) falou sobre o princípio de incêndio no Hospital Regional Tibério Nunes em Floriano, na manhã de domingo (10), debelado pela ação rápida dos funcionários e do Corpo de Bombeiros, que conseguiram evitar uma tragédia de grandes proporções. “Graças a Deus e a bravura do Corpo de Bombeiro e dos funcionários, que conseguiu debelar o incêndio e só houve prejuízos materiais”.

Gustavo Neiva repercutiu a matéria veiculada no Portal AZ, sobre as péssimas condições do Hospital Tibério Nunes. O deputado leu que os médicos ameaçavam entrar em greve por tempo indeterminado por conta das péssimas condições de trabalho e porque estão há três meses sem receber salário.

“A reportagem é ilustrada com um print de uma conversa entre profissionais do hospital, que é excelência em Medicina na cidade de Floriano. Todo corpo clínico do Hospital Tibério Nunes é de referência e presta assistência à saúde de qualidade, mas a situação está ficando insustentável a situação”.

Neiva lamentou que as conversas com o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, não estão surtindo efeito. “É só conversa, só visita, mas que não senti nenhum efeito prático. Estamos vendo o desmantelamento da saúde em Floriano. A gente fica triste por que essas pessoas, em que pese seu conhecimento, sua força de vontade de prestar assistência, eles não podem ficar sem receber durante 3 meses. Todos eles têm família, contas a pagar. E ficar três meses sem salário não dá para continuar prestando serviço à comunidade. A principal causa disso é o uso político da Saúde. O hospital Tibério Nunes é um puxadinho da prefeitura municipal. Lá há excesso de pessoal, os prestadores de serviço são aliados da prefeitura. Lá falta medicamentos essenciais como dipirona, seringa água destilada. Nós de Floriano não aguentamos mais esse desgoverno, nós não aguentamos mais promessas, queremos ação para que essa situação se modifique. Estamos aqui para exigir providências imediata por parte do governo”.

O deputado Rubem Martins (PSB) pediu a palavra para elogiar a preocupação do deputado Gustavo Neiva com as questões que envolvem a cidade de Floriano e para lamentar a desorganização administrativa e financeira do governo que ele considera caótica.

“Quero fazer aqui um parêntese para comentar a questão da cardiopatia congênita a partir do alerta do Conselho Tutelar de Teresina de que a 19ª criança com cardiopatia pode vir a óbito por falta de atendimento. Martins falou do projeto de lei que cria uma rede de atendimento a portadores de cardiopatia congênita. Falta atendimento até para cumprir o que foi determinado por decisão judicial”.

Gustavo Neiva disse que fica triste ao ver o sofrimento e desespero das pessoas. “Pai, mãe que ficam desesperados por verem o filho sem atendimento... Essa voz não se calar diante de tantos desmandos de tanto dos governos”.

Em aparte, Dr. Pessoa (PSD) elogiou a preocupação do orador com a saúde. “Além de advogado, o deputado é um profissional da área da saúde. Eu parabenizo o discurso de Vossa Excelência para dizer que só não fazemos mais pela saúde porque os governantes, do poder central ao poder municipal, não priorizam a saúde.

Gustavo Neiva considera “mutirão é um atestado de incompetência dos governos. A saúde é preciso de uma ação contínua... Estive na cidade de Curimatá e lá um paciente me pediu auxílio para conseguir uma consulta, que ele não consegue a mais de um ano e meio”.

Concluindo o discurso, Gustavo Neiva considera “mutirão é um atestado de incompetência dos governos. A saúde é preciso de uma ação contínua... Estive na cidade de Curimatá e lá um paciente me pediu auxílio para conseguir uma consulta, que ele não consegue a mais de um ano e meio”.

Paulo Pincel

Edição: Katya D'Angelles