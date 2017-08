Gustavo Neiva diz que TCE suspendeu licitação do Governo

Ao falar hoje (9) no espaço destinado aos pequenos avisos da sessão plenária, o deputado Gustavo Neiva, líder do PSB, disse que a conselheira Lilian Martins, do Tribunal de Contas do Estado, suspendeu licitação que seria realizada pelo Governo do Piauí para contratação de empresas visando o asfaltamento de ruas e avenidas em cidades piauienses.













Gustavo Neiva parabenizou a decisão tomada pela conselheira do TCE que, segundo ele, encontrou discrepância entre os valores previstos na licitação do Governo e os dados enviados ao Tribunal de Contas. “Ficou constatada uma diferença de R$ 100 milhões nesses valores, o que impede a realização da concorrência”, disse ele.





De acordo com o líder do PSB, também, foram encontradas outras falhas no processo licitatório, por isso a conselheira resolveu suspender a sua realização para que a Secretaria Estadual dos Transportes faça as correções necessárias.

















J. Barros – Edição: Katya D’Angelles