Gustavo Neiva comenta o encontro do PSB em Bom Jesus

O deputado Gustavo Neiva (PSB) usou a palavra por dois minutos para parabenizar as lideranças políticas e agradecer a presença de todos, durante o encontro realizado no município de Bom Jesus, neste final de semana.

“O encontro foi bastante prestigiado, onde o nosso presidente, o ex-governador Wilson Martins, fez uma explanação da situação atual do Brasil e do Piauí. Foi um encontro bastante produtivo, onde tivemos a oportunidade de debater e de ouvir, também, o funcionamento de lideranças e assim, fazendo a oxigenação que era necessária a todo partido”, comentou.

Gustavo Neiva disse ainda que o PSB vem de encontros, sendo um realizado em Picos e o outro em Campo Maior e agora realizado em Bom Jesus. Segundo ele, o partido vem mobilizando sua militância e fazendo a interação entre os dirigentes e seus filiados, o que segundo ele é de suma importância, para manter o partido oxigenado e que posteriormente, irão discutir a sucessão estadual e nacional.

“É importantíssimo, para que possamos manter a militância empolgada, com novas filiações partidárias e crescendo assim, o nosso PSB que já é um dos maiores partidos do nosso Estado. Gostaria de parabenizar a direção estadual do partido, na pessoa do presidente Wilson Martins, pela iniciativa e que certamente, haveremos de continuar fazendo esses encontros regionais, para que cada vez mais, possamos crescer e divulgar ações e projetos que temos enquanto partido político para o estado do Piauí”, reiterou. Lindalva Miranda

Texto: Lindalva Miranda

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel