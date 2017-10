Gustavo Neiva cobra respostas a requerimentos

O deputado Gustavo Neiva (PSB) ocupou o espaço dos pequenos comunicados da sessão desta segunda-feira(09) para cobrar mais uma vez da presidência da Casa as respostas aos requerimentos que são aprovados pelos deputados e enviados aos gestores públicos do Governo.

Gustavo citou o exemplo os cinco requerimentos de sua autoria que foram votados e enviados ao secretário de saúde a mais de 60 dias que até hoje não foram respondidos. Num deles denuncia o estado de abandono em que se encontra o hospital regional Tibério Nunes, de Floriano.

“Parece um hospital de guerra”, disse Gustavo, acrescentando que “não existem leitos e as macas ficam espalhadas pelos corredores. Os servidores terceirizados e de serviços prestados estão há dois meses sem pagamento. Além disso, o débito com os fornecedores superam os R$ 6 milhões, o que faz com eles se recusem a continuar fornecendo medicamentos e até alimentos”.

Em resposta à cobrança de Gustavo Neiva, o presidente Themístocles Filho (PMDB) esclareceu que para obterem respostas de seus requerimentos devem procurar a presidência logo que extrapolar o prazo para respostas. “Se não me comunicarem não tem como posso saber a lista dos desobedientes. Assim que soubermos vamos providenciar a cobrança, de forma judicial”, disse Themístocles.









Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno