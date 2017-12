Governador pede autorização para viagem ao Estados Unidos

O deputado Ismar Marques (PSB) fez a leitura das matérias do pequeno expediente da sessão desta quinta-feira (30), quando foram encaminhados várias matérias, como o encaminhamento da sessão solene em Oeiras, no próximo dia 15 de dezembro, pelos 300 anos da “primeira capital” do Piauí, por proposição do presidente Themísto le Filho sessão solene em Oeiras 300 anos.





Foram lidas quatro mensagens do governador Wellington Dias, inclusive o pedido de autorização, transformado em Projeto de Resolução n° 12, onde o chefe do Executivo solicita o aval da Assembleia Legislativa para se ausentar do país entre 5 a 14 de dezembro, em viagem particular à Filadelfia, no Estados Unidos, acompanhado da esposa, Rejane Dias, onde vão acompanhar o tratamento da filha Daniele.



Também foi lido o veto parcial ao projeto de lei que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras, Salários e Remuneração do Judiciário do Piauí.



Outras duas proposição encaminhadas pelo governador Wellington Dias indicam os nomes de Genival Brito de Carvalho para presidente da Agespisa; de Emanuel do Bonfim Veloso Filho, como diretor-geral da Agrespi e José Noronha Pessoa também para Agrespi.



O deputado Severo Eulálio (PMDB) solicitou o envio de oficio à Agespisa para que perfure um poço artesiano nas localidades Piranha, Serra Velha 3 e Serra do Angico, em Alagoinha do Piauí



Em requerimento, o deputado Evaldo Gomes (PTC) pede ao presidente da Agespisa, Emanuel Bonfim, a melhoria do abastecimento de água na Pedra do Sal no litoral do Piauí.



João de Deus (PT) solicitou a definição da data da sessão especial com o presidente da Cepro, Antonio José Medeiros, e a realização de sessão solene, no dia 7 de dezembro próximo, em homenagem aos 100 anos da Academia Piauiense de Letras.



E finalmente, foi lido o projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Henrique Alencar Rebelo (PT), propondo a concessão da cidadania a Orestes Fratos.

