Governador pede autorização dos deputados para viajar à Espanha

Foi apresentado aos deputados do Estado, durante sessão realizada manhã desta segunda-feira (02), mensagem do Governador Wellington Dias solicitando autorização da Assembleia Legislativa para viajar para fora do país no período de 21 a 26 de outubro. Segundo a mensagem, o Governador participará do 1º Seminário Hispano-Brasileiro de Meio Ambiente, Ecologia e Turismo Sustentável – ECORUÑA 2017.

O Seminário ECORUÑA 2017 será realizado na cidade de A Coruña, Região Autônoma da Galícia, Espanha, no período de 23 a 27 de outubro de 2017. O evento é promovido e organizado pelo Instituto Global Biosfera (Rio de Janeiro) contando com o apoio da Alcaldia (Prefeitura) de A Coruña e com o apoio da Embaixada do Brasil em Madrid, do Consulado Honorário do Brasil em A Coruña e da Fundación Cultural Hispano-Brasileña, sediada em Madrid.

O Seminário tem como principal objetivo fortalecer os laços de cooperação, intercâmbio e parceria das instituições governamentais e empresariais brasileiras com as suas congêneres da Espanha, especialmente da Região Autônoma da Galícia. O encontro, de cinco dias, incluirá a realização de conferências, mesas-redondas e visitas técnicas sobre temas de relevante interesse e atualidade nas áreas de meio ambiente, ecologia e turismo sustentável.

O evento ECORUÑA 2017 se propõe a colaborar nos esforços para incrementar novas linhas de parcerias e negócios entre instituições e empresas dos dois países.

Ainda como parte do evento, será realizado o Painel Especial “Crédito de Floresta – dinheiro verde e a real sustentabilidade” pelo Brasil Mata Viva, tendo como escopo a criação de novos e atraentes mecanismos de compensações e contrapartidas ambientais; de geração de riquezas, através do aumento da arrecadação dos municípios, estados e da federação; de investimentos no desenvolvimento agrícola sustentável; da geração de novos empregos; e, ainda, em investimentos sociais (saúde, educação, entre outros)

Foi apresentado aos deputados do Estado, durante sessão realizada manhã desta segunda-feira (02), mensagem do Governador Wellington Dias solicitando autorização da Assembleia Legislativa para viajar para fora do país no período de 21 a 26 de outubro. Segundo a mensagem, o Governador participará do 1º Seminário Hispano-Brasileiro de Meio Ambiente, Ecologia e Turismo Sustentável – ECORUÑA 2017.



O seminário ECORUÑA 2017 será realizado na cidade de A Coruña, Região Autônoma da Galícia, Espanha, no período de 23 a 27 de outubro de 2017. O evento é promovido e organizado pelo Instituto Global Biosfera (Rio de Janeiro) contando com o apoio da Alcaldia (Prefeitura) de A Coruña e com o apoio da Embaixada do Brasil em Madrid, do Consulado Honorário do Brasil em A Coruña e da Fundación Cultural Hispano-Brasileña, sediada em Madrid.



O seminário tem como principal objetivo fortalecer os laços de cooperação, intercâmbio e parceria das instituições governamentais e empresariais brasileiras com as suas congêneres da Espanha, especialmente da Região Autônoma da Galícia. O encontro, de cinco dias, incluirá a realização de conferências, mesas-redondas e visitas técnicas sobre temas de relevante interesse e atualidade nas áreas de meio ambiente, ecologia e turismo sustentável.



O evento ECORUÑA 2017 se propõe a colaborar nos esforços para incrementar novas linhas de parcerias e negócios entre instituições e empresas dos dois países.



Ainda como parte do evento, será realizado o Painel Especial “Crédito de Floresta – dinheiro verde e a real sustentabilidade” pelo Brasil Mata Viva, tendo como escopo a criação de novos e atraentes mecanismos de compensações e contrapartidas ambientais; de geração de riquezas, através do aumento da arrecadação dos municípios, estados e da federação; de investimentos no desenvolvimento agrícola sustentável; da geração de novos empregos; e, ainda, em investimentos sociais (saúde, educação, entre outros)

Laryssa Saldanha