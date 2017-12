Gerente da Caixa confirma que obras de contrato ainda estão dentro do prazo

O superintendente de Cooperação Técnico-Financeira da Secretaria de Estado do Planejamento, Sérgio Gonçalves de Miranda, entende que não há o que se questionar sobre a relação encaminhada à Caixa Econômica Federal com as obras elencadas pelo Governo do Estado como custeada pelos R$ 307 milhões já liberados porque ainda há prazo até o final de 2018 para a prestação de contas, prazo esse que pode ser alterado desde que haja entendimento entre as partes.

“Não há nada no processo que fuja do hábito. É uma relação comercial normal, cujo prazo de contrato é o final de 2018. A forma de utilização de recurso pode sode ser alterada, desde que haja o entendimento entre o Governo e a Caixa. O contrato prevê um plano de trabalho 2017 e 2018. A segunda parcela só será liberada depois da prestadora de contas de 100%”, explicou o superintendente.

O deputado Robert Rios (PDT) divergiu do representante da Seplan na audiência pública, afirmando que não se trata de um mero contrato comercial, mas de uma operação de crédito complexa, onde pairam dúvidas sobre a aplicação dos recursos. Robert Rios reafirmou que quando houver o inquérito da Polícia Federal essa operação será devidamente esclarecida.

O representante da Caixa Econômica Federal confirmou o que havia dito Sérgio Miranda, de que o Estado pode postergar os prazos do contrato, que ainda estão vigindo.

O deputado Rubem Martins (PSB) lembrou que todo plano de trabalho pode ser alterado desde que os recursos não tenham sido sacados. “Fui prefeito em sei que as normas da Caixa são rígidas. E as liberações subsequentes só acontecem com a prestação in loco da aplicação desses recursos. A Caixa não pode é não deve aprovar a alteração desse contrato”.

Robert Rios insistiu que se não existe dinheiro na conta única do Estado, é porque o dinheiro já foi sacado. E que o discurso do superintendente Sérgio Miranda diverge das entrevistas concedidas pelo secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, que tem dito que até fevereiro o governo irá prestar contas desses recursos e das obras que estão sendo executadas.

“A conta não fecha. Se o governo já gastou o dinheiro em obra diversa daquelas previstas em contrato. É quebra de contrato. Não resta dúvida do desvio de finalidade do empréstimo desses recursos. O dinheiro foi sacado, as obras não foram realizadas. A análise do TCE vai aprofundar essa nossa certeza”, disse.

Sérgio Miranda ressaltou que todas as ações do governo são baseadas na legislação vigente. Não há prestação de contas ainda e o governo tem interesse de prestar essas contas para receber o restante do empréstimo R$ 297 milhões.

Rios voltou a questionar a lista, afirmando que o governo quando pede autorização para um empréstimo, ele tem obrigação de informar onde vai aplicar o dinheiro desse financiamento. E que a lista é uma farsa. “Ninguém pode engolir porque o governo não fez essas obras. Nós entramos com direito de resposta nos canais de TV para dar a versão dos fatos.

Finalizando, o líder do Governo, deputado João de Deus destacou que a audiência pública aconteceu por iniciativa da oposição, mas com a sugestão do governo para a inclusão do superintendente Sérgio Miranda para dar os esclarecimentos do governo. “A oposição está cumprindo o papel dela de fiscalização. A gente lida com a realidade sabendo-se que a transparência importante. Existem obras que ainda estão em fase de licitação. A oposição torceu para que os salários atrasassem. Como isso não aconteceu, passou a pregar que o dinheiro foi usado para pagar a folha”.

O superintendente de Cooperação Técnico-Financeira da Secretaria de Estado do Planejamento, Sérgio Gonçalves de Miranda, entende que não há o que se questionar sobre a relação encaminhada à Caixa Econômica Federal com as obras elencadas pelo Governo do Estado como custeada pelos R$ 307 milhões já liberados porque ainda há prazo até o final de 2018 para a prestação de contas, prazo esse que pode ser alterado desde que haja entendimento entre as partes.|



“Não há nada no processo que fuja do hábito. É uma relação comercial normal, cujo prazo de contrato é o final de 2018. A forma de utilização de recurso pode sode ser alterada, desde que haja o entendimento entre o Governo e a Caixa. O contrato prevê um plano de trabalho 2017 e 2018. A segunda parcela só será liberada depois da prestadora de contas de 100%”, explicou o superintendente.



O deputado Robert Rios (PDT) divergiu do representante da Seplan na audiência pública, afirmando que não se trata de um mero contrato comercial, mas de uma operação de crédito complexa, onde pairam dúvidas sobre a aplicação dos recursos. Robert Rios reafirmou que quando houver o inquérito da Polícia Federal essa operação será devidamente esclarecida.



O gerente de filial da Caixa Federal, Marcelo Diniz, confirmou o que havia dito Sérgio Miranda, de que o Estado pode postergar os prazos do contrato, que ainda estão vigindo.



O deputado Rubem Martins (PSB) lembrou que todo plano de trabalho pode ser alterado desde que os recursos não tenham sido sacados. “Fui prefeito em sei que as normas da Caixa são rígidas. E as liberações subsequentes só acontecem com a prestação in loco da aplicação desses recursos. A Caixa não pode é não deve aprovar a alteração desse contrato”.



Robert Rios insistiu que se não existe dinheiro na conta única do Estado, é porque o dinheiro já foi sacado. E que o discurso do superintendente Sérgio Miranda diverge das entrevistas concedidas pelo secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, que tem dito que até fevereiro o governo irá prestar contas desses recursos e das obras que estão sendo executadas.



“A conta não fecha. Se o governo já gastou o dinheiro em obra diversa daquelas previstas em contrato. É quebra de contrato. Não resta dúvida do desvio de finalidade do empréstimo desses recursos. O dinheiro foi sacado, as obras não foram realizadas. A análise do TCE vai aprofundar essa nossa certeza”, disse.



Sérgio Miranda ressaltou que todas as ações do governo são baseadas na legislação vigente. Não há prestação de contas ainda e o governo tem interesse de prestar essas contas para receber o restante do empréstimo R$ 297 milhões.



Rios voltou a questionar a lista, afirmando que o governo quando pede autorização para um empréstimo, ele tem obrigação de informar onde vai aplicar o dinheiro desse financiamento. E que a lista é uma farsa. “Ninguém pode engolir porque o governo não fez essas obras. Nós entramos com direito de resposta nos canais de TV para dar a versão dos fatos.



Finalizando, o líder do Governo, deputado João de Deus destacou que a audiência pública aconteceu por iniciativa da oposição, mas com a sugestão do governo para a inclusão do superintendente Sérgio Miranda para dar os esclarecimentos do governo.



“A oposição está cumprindo o papel dela de fiscalização. A gente lida com a realidade sabendo-se que a transparência importante. Existem obras que ainda estão em fase de licitação. A oposição torceu para que os salários atrasassem. Como isso não aconteceu, passou a pregar que o dinheiro foi usado para pagar a folha”, concluiu o líder, sendo questionado pelo deputado Rubem Martins, que pediu respeito à oposição.



Paulo Pincel

Edição: Katya D'Angelles