Georgiano repercute proposta de reforma política

O deputado Georgiano Neto (PSD), usou do tempo de dois minutos, para informar que a Comissão que analisa a Reforma Política, aprovou por 17 a 15, a criação do Fundão Partidário e também do Distritão, como sistema que irá prevalecer já nas eleições de 2018.

“A gente torce para que esse projeto seja analisado o mais rápido possível, no plenário daquela Casa e, consequentemente,no Senado Federal, para que haja tempo viável, para vigorá para as eleições de 2018”.

O parlamentar disse ainda que o sistema deverá corrigir algumas incoerências do atual sistema político e buscar fazer com que as eleições do próximo ano, sejam regidas por essas novas legislações que estejam em andamento e que ele acredita que serão aprovadas no Congresso Nacional. Lindalva Miranda

Assembleia aprova pedido de informações sobre transporte escolar

A Assembleia Legislativa aprovou, hoje (10), requerimento dos deputados Rubem Martins (PSB) e Robert Rios (PDT) pedindo à secretária de Educação, deputada federal Rejane Dias (PT), que encaminhe ao Poder a relação de veículos alugados para o transporte escolar no Estado. Acatando solicitação do deputado Evaldo Gomes (PTC), também, deverão ser enviadas informações sobre o transporte escolar desde o ano de 2011 até agora e não somente no atual Governo.

Ao justificar o seu pedido, Evaldo Gomes, que ocupou a tribuna para discutir a proposição, disse que a ampliação das informações solicitadas permitirá um melhor acompanhamento da situação do transporte escolar. O líder do Governo, deputado João de Deus (PT), disse que aumentou consideravelmente o número de alunos atendidos pelo transporte gratuito no Estado, chegando a mais de 300 mil atualmente.

Rubem Martins e Robert Rios querem que a secretária Rejane Dias preste as informações por município, comunicando ainda os gastos por empresa contratada para a prestação dos serviços de transporte e por beneficiário. Rubem Martins apresentou ainda requerimento pedindo à Prefeitura de Teresina a ampliação e recuperação da academia da terceira idade localizada na avenida Raul Lopes próximo à Ponte Estaiada.

PROJETO – Na sessão desta manhã, foi aprovado ainda requerimento do deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) pedindo voto de pesar pelo falecimento do Sr. José de Arimateia Barbosa Leite ocorrido ontem. Também, foi lido Projeto de Lei do deputado Fernando Monteiro (PRTB) que reconhece de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores de Alegrete do Piauí. A matéria será apreciada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.

Por J. Barros

Marden Menezes cobra conclusão de obras do Governo em Piripiri

O deputado Marden Menezes (PSDB) cobrou ao Governo do Estado a conclusão de obras em Piripiri através de requerimentos aprovados na sessão plenária de hoje (10) da Assembleia Legislativa. Ele ocupou a tribuna para defender as proposições e, dentre as obras reivindicadas, está a urbanização da avenida Aderson Ferreira.

Marden Menezes pediu ainda ao secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, deputado José Icemar Lavor Neri, o Nerinho (PTB), a conclusão das obras do centro comercial do Polo Textil de Piripiri. Ele disse que Nerinho esteve naquela cidade quanto prometeu concluir as obras, que chegaram a ser reiniciadas, mas voltaram a ser paralisadas.

Em relação à avenida Aderson Ferreira, o parlamentar do PSDB afirmou que a ordem de serviço para as obras chegou a ser assinada pelo governador Wellington Dias, gerando uma grande expectativa pela população. “Ocorre que as obras não foram iniciadas, mas esperamos que o Governo atenda a nossa solicitação e dê início à urbanização daquela avenida o mais rápido possível”, declarou ele.

Por J. Barros

Deputados parabenizam advogados pelo transcurso do seu dia

Os deputados Severo Eulálio (PMDB), B. Sá (PP) e Aloísio Martins (PT) parabenizaram os advogados pelo transcurso do seu dia amanhã (11) durante o espaço destinado aos pequenos avisos da sessão plenária de hoje(10). Severo Eulálio disse que o advogado é um defensor da justiça, da liberdade, da cidadania e da democracia, por isso merece ser homenageado.

B. Sá afirmou que o advogado é um elo entre o cidadão e a justiça e destacou a aprovação pelo Senado Federal de Projeto de Lei que determina o respeito às prerrogativas desse profissional no exercício de suas atividades. Ainda em sua fala, B. Sá informou que o senador Ciro Nogueira (PP) esteve com o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, tratando sobre a inclusão de Oeiras no Programa Cidade Digital, visando levar a internet para o povo daquela cidade.

Em seguida, o deputado Aloísio Martins registrou a entrega de obras durante o transcurso dos 255 anos de emancipação política de Campo Maior, incluindo a reforma do Estádio Municipal Deusdedit Melo, e parabenizou o advogado pelo transcurso amanhã do seu dia.

Ainda no espaço destinado aos pequenos avisos, o deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) cumprimentou o governador Wellington Dias pela inauguração da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente em Teresina. Ele disse que apresentou requerimento pedindo a instalação de uma Delegacia de Meio Ambiente em Parnaíba visando defender a fauna e a flora no litoral do Estado.

Por sua vez, o deputado Evaldo Gomes (PTC) defendeu, no espaço dos pequenos avisos, Projeto de Lei do Poder Executivo que dispõe sobre o sistema de transporte escolar no Estado, afirmando que ele transfere para os municípios a responsabilidade pela aplicação dos recursos destinados à prestação desse serviço que beneficia milhares de estudantes. “Fui o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça e dei parecer favorável à sua tramitação”, declarou ele.

Por J. Barros

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles