Francis Lopes pede mais apoio aos artistas piauienses

Francis Lopes defende mais apoio para os artistas piauienses

O deputado Francis Lopes (PRP) disse, hoje (7), no espaço destinado aos pequenos avisos da sessão plenária, que o governador Wellington Dias manifestou o desejo de destinar um maior volume de recursos para a contratação de artistas piauienses. Ele afirmou que apresentou Projeto de Lei que amplia de 30%, o que está previsto em lei de autoria do deputado João de Deus (PT), líder do Governo, para 50% o volume desses recursos.

Francis Lopes declarou que os artistas locais precisam do apoio não somente do Governo do Estado, mas das Prefeituras municipais. Ele parabenizou ainda a deputada Janaína Marques (PTB), secretária de Infraestrutura do Estado, por ter apoiado a contratação de artistas para a 1ª Expojoca (Exposição Agropecuária de Joca Marques) realizada no último final de semana em Joca Marques, na região Norte.

De acordo com Francis Lopes, o governador Wellington Dias considera importante ampliar o apoio aos artistas piauienses porque os recursos aplicados em sua contratação ficam no próprio Estado, contribuindo para um maior dinamismo da economia local. O deputado João de Deus destacou que, também, apresentou Projeto de Lei impedindo que artistas que cantem músicas pejorativas sejam beneficiados com esses recursos.

Texto: J.Barros

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel