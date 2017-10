Francis Lopes lamenta fechamento de bancos postais no interior

O deputado estadual Francis Lopes (PRP) destacou durante a sessão desta terça-feira (17), a realização da Festa do Vaqueiro em Itainópolis, no Sul do Piauí, no final de semana passado. O parlamentar também comentou a pavimentação de uma estrada ligando Itainópolis a Patos do Piauí.

O deputado Rubem Martins (PSB) disse que as máquinas que fariam a obra já estão deixando o local. Francis Lopes afirmou que o colega era um grande guerreiro porque sempre lutou pelas estradas no piauí. E que a Estrada da Maria Preta começou a ser recuperada e tem 10% concluída, “inclusive gravamos vídeos que serão postados nas redes sociais”.

O deputado abordou o drama pessoas idosas estão sendo obrigadas a viajar para São João do Piauí, Oeiras e São Raimundo Nonato para receber os benefícios das aposentadorias e pensões. Além da dificuldade de deslocamento, com o pagamento de frete ou da passagem do ônibus, os idosos gastam com alimentação e ainda sofrem com o desconforto das longas filas nos bancos.

Lopes conversou com a direção do INSS e do Banco do Brasil, que orientou os idosos a procurarem as agências para abrir poupança – que tem menos encargos - para que eles possam receber o dinheiro das aposentadorias e pensões.

