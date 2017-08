Francis Lopes homenageia todos os pais do Piauí e do Brasil

Usando dos dois minutos para os pequenos avisos, durante a sessão desta segunda-feira, dia 14, o deputado Francis Lopes (PRP) lembrou do Dia dos Pais, ocorrido domingo passado.

“Eu queria pedir a Deus que ilumine a vida e nos dê discernimento, para que possamos, nesse mundo tão avançado da tecnologia, saber educar os nossos filhos e que possamos ter pessoas de valor e de caráter”, ressaltou o parlamentar.

O parlamentar disse ainda que a homenagem aos pais se estende a todo o mês de agosto, pelo fato, é claro de ser referência ao Dia dos Pais. “Eu queria com isso, parabenizar a todos os pais nosso Estado e de todo o Brasil”, finalizou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, Themístocles Filho (PMDB) se desculpou com o deputado Francis Lopes, pelo fato de ele não ter podido assistir a apresentação do deputado Francis Lopes, no Programa de televisão, Butiquim.

“Vossa excelência informou que iria lá, para o Programa Butiquim, da Meio norte, e eu não tive a oportunidade de assisti-lo, no Programa Butiquim, mas vou pedir depois a gravação, que o senhor, com certeza, deve ter feito o maior sucesso”, reiterou Themístocles Filho. Lindalva Miranda

Texto: Lindalva Miranda

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel