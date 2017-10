Francis Lopes diz que só interferência divina salvará famílias

O deputado Francis Lopes (PRP) repudiou da tribuna exposições abusivas de fotos de sexo em evento financiado pela Lei Rouanet, no Rio Grande do Sul e de nudez assistida por crianças, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, fatos que alcançaram ampla repercussão nas redes sociais. Ele considerou que somente uma interferência divina poderá salvar a família brasileira e defendeu que as religiões orientem os pais no sentido de evitarem que seus filhos menores assistam a tanta maldade.





Francis Lopes lembrou reportagem da TV Globo, em 2014, que apontou o Brasil como campeão de indisciplina nas salas de aula. Em seguida destacou dados da Organização Mundial de Saúde, em que o Brasil é o país que mais mata homossexuais e pratica violência contra crianças.

O deputado chegou a perguntar onde anda a CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), que não se manifesta sobre os eventos onde crianças são levadas a tocarem no corpo nu de um ator. Sobre o financiamento de determinados eventos, pela Lei Rouanet, ele disse que o Governo Dilma foi criticado pelo envolvimento de atores em irregularidades, quando a situação é mais grave no atual momento.

O deputado Dr. Pessoa (PSD) elogiou o orador pela sua preocupação com a família brasileira, citando os exemplos de família no seu passado, quando seus pais o proibiam de passar por perto de roletas de jogos e de praticar beijos ainda na infância. Ele disse que o primeiro emprego que lhe ofereceram em São Paulo foi para entregar caixas de drogas para embarque em caminhões, o que ele recusou por força dos ensinamentos que teve dos pais.





Francis Lopes concluiu seu pronunciamento parabenizando o prefeito de São Paulo, João Dória, que condenou os acontecimentos do Rio Grande do Sul e São Paulo, sendo que, sobre este último, já está sendo feita uma avaliação por parte do Ministério Público.











Raimundo Cazé – Edição: Katya D’Angelles