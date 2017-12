Francis Lopes destaca atividades do mandato parlamentar em 2017

Francis Lopes destaca atuação em 2017

Em um rápido pronunciamento, o deputado Francis Lopes (PRP) destacou suas principais ações durante este ano no exercício do mandato. Ele disse que a sua principal proposta foi a colocação de uma emenda orçamentária para que o Tribunal de Justiça possa contratar mais psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais para trabalharem na Vara da Infância e da Juventude, acelerando a tramitação dos processos.

“Estou muito feliz com as nossas propostas. Uma delas é o reconhecimento da música gospel como manifestação cultural e a sua inclusão no acesso à lei de incentivo à cultura estadual. Também apresentamos um projeto que prevê muita aos pais que não comparecem às reuniões nas escolas e outro que combate a violência contra os professores”, relata.

Francis Lopes destacou também as obras conseguidas para a região de Itainópolis e Simplício Mendes, onde ele se destaca como liderança política. “Conseguimos a obra da estrada entre Picos e Itainópolis. Conseguimos poços artesianos. Agora estamos conseguindo calçamento para várias cidades da nossa região”, afirmou.

Durvalino Leal

Em um rápido pronunciamento, o deputado Francis Lopes (PRP) destacou suas principais ações durante este ano no exercício do mandato. Ele disse que a sua principal proposta foi a colocação de uma emenda orçamentária para que o Tribunal de Justiça possa contratar mais psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais para trabalharem na Vara da Infância e da Juventude, acelerando a tramitação dos processos.



“Estou muito feliz com as nossas propostas. Uma delas é o reconhecimento da música gospel como manifestação cultural e a sua inclusão no acesso à lei de incentivo à cultura estadual. Também apresentamos um projeto que prevê muita aos pais que não comparecem às reuniões nas escolas e outro que combate a violência contra os professores”, relata.



Francis Lopes destacou também as obras conseguidas para a região de Itainópolis e Simplício Mendes, onde ele se destaca como liderança política. “Conseguimos a obra da estrada entre Picos e Itainópolis. Conseguimos poços artesianos. Agora estamos conseguindo calçamento para várias cidades da nossa região”, afirmou.



Durvalino Leal

Edição: Paulo Pincel