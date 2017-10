Francis Lopes agradece a Eletrobras pelo Luz Para Todos em municípios

sando o tempo dos pequenos avisos, o deputado Francis Lopes (PRP) agradeceu à Eletrobras pelo atendimento a pedido seu, para a instalação do programa Luz Para Todos em vários povoados piauienses, ao tempo em que fez novos pedidos. São oito os povoados que já contam com energia do programa e quatro os que pleiteiam o benefício. Ele aproveitou para informar que seu pedido para melhoria na estrada que liga Itainópolis a Picos foi atendido, pois as máquinas já se encontram no local.

O deputado Robert Rios (PDT) usou os dois minutos para rebater pronunciamento do colega Dr. Hélio (PR), que o acusou de não ter feito nada como secretário de Segurança e de passar o tempo inteiro fazendo acusações contra o governo. Segundo Robert, seu pedido para o afastamento do secretário de Justiça, Daniel Oliveira, foi para que seja apurado o caso do menor levado para ficar em um presídio, na mesma cela com um estuprador.

Repórter: Raimundo Cazé.

