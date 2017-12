Francis elogia trabalho da Casa Frederico Ozanan pelos idosos

O deputado Francis Lopes (PRP) usou dos dois minutos para os pequenos avisos para parabenizar a coordenadora da Casa Frederico Ozanan, localizada na zona Norte de Teresina, pelo trabalho e dedicação realizados naquela entidade.

O parlamentar comentou que esteve no abrigo, na semana passada, gravando sua participação, para o programa de televisão da jornalista Estefânia Fernandes, a quem ele agradeceu pelo convite.

O deputado se disse encantado pelo abrigo e lembrou que já tinha até destinado emendas, durante esse ano, para a entidade. “De repente, quando a gente chegou lá, percebemos que era uma abrigo que já tínhamos ajudado. Ficamos encantados com o carinho e o amor que toda a equipe da Casa Frederico Ozanan, tratam aquelas pessoas tratam as pessoas idosas”.

Francis Lopes disse que ficou triste com a situação de abandono dos idosos, pelos próprios filhos e netos, de acordo com relatos que ele ouviu, na Casa, de pessoas idosas. E finalizou desejando um Feliz Natal a todos os idosos e funcionários do abrigo.

Ele aproveitou ainda para parabenizar a cidade de Wall Ferraz, e agradecer pelo convite feito a ele, pelo deputado Rubem Martins, para se fazer presente, hoje, naquela cidade. Francis Lopes lembrou que amanhã, em Floresta do Piauí, cidade onde ele nasceu, onde Lee estará presente juntamente com os cantores Tony Van e Franck Aguiar, quando irão fazer um show.

SEVERO EULÁLIO – O deputado informou que dia 19 haverá uma reunião conjunta, com todas as comissões da Casa, para votar o Orçamento, no âmbito da Comissão de Finanças, como também para votar os processo pendentes, nas demais comissões, onde existem processos em tramitação. Lindalva Miranda

