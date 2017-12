Flora propõe abertura do pátio do Detran-PI para treinamentos de candidatos à CNH

O indicativo de Projeto de Lei nº 14, de autoria da deputada Flora Izabel (PT), que dispõe sobre a liberação do pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI) nos finais de semanas e feriados, para treinamento de candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos Centros de Formação de Condutores, foi aprovado na reunião desta terça-feira, da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).





O relator do projeto foi o deputado Aluísio Martins (PT). Ele reforçou que o indicativo de projeto tem como finalidade de disponibilizar o pátio do Detran para esse tipo de treinamento e ele ver que o projeto é de uma importância muito grande, para as auto-escolas , mas que o projeto cria um ônus para o Estado.



“O projeto deveria ser de autoria do Poder Executivo, motivo pelo qual a própria deputada Flora Izabel já apresentou como indicativo. Nesse sentido nós acolhemos o projeto, exatamente, para depois ser enviado a chefia do Poder Executivo e se achar oportuno, mandar um projeto de lei para essa Casa”,



