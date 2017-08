Flora Izabel registra os 11 anos da Lei Maria da Penha

A promulgação da Leia Maria da Penha foi lembrada pela deputada flora Izabel (PT), durante o usos da palavra por dois minutos, nesta manhã de segunda-feira, dia 07, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi).

Os 11 anos de promulgação da Leia Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006) foram lembrados pela deputada Flora Izabel (PT), durante os dois minutos para pequenos comunicados, na manhã desta segunda-feira (7), no plenário da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi).



“Lembrar da Maria da Penha, que por três vezes foi praticamente morta pelo seu marido e resolveu, juntamente com mulheres do Brasil todo, organizar uma lei que tem coibido a violência contra as mulheres. É importante nos anais desta Casa, estar registrando os onze anos da promulgação da Lei Maria da Penha”, observou.



O deputado Severo Eulálio parabenizou o prefeito eleito do município de Miguel Leão, Roberto Arêa Leão. Leão foi eleito ontem (6) em eleição suplementar.



“O prefeito havia sido cassado e ontem, o Roberto Arêa Leão foi eleito, em uma eleição muito dura. Gostaria de deixar aqui esse registro, para o Roberto área Leão.



