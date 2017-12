Flora Izabel quer aplicativa Salve Maria como política pública de Estado

A deputada Flora Izabel (PT) se pronunciou, usando o tempo dos pequenos avisos na manhã desta terça-feira (5), para registrar que apresentou Projeto de Lei que institui o aplicativo Salve Maria como política pública do Estado do Piauí.



“Dei entrada hoje nesta Casa ao Projeto de Lei que institui em todo o Piauí o aplicativo Salve Maria como política de Estado. O aplicativo hoje existe através de um decreto legislativo do Governador Wellington Dias, mas nós sabemos que o decreto não tem a força de Lei, não é uma política no Estado. E o que queremos é que, independente do Governo, nós aprovando o Projeto de Lei, o Salve Maria não corra o risco de acabar, e caso aconteça alguma alteração no aplicativo, o Governador que esteja em exercício precisa enviar para esta Casa para aprovação. E isso se torna algo mais edifício de acontecer”, disse Flora Izabel.



“O Salve Maria previne e atende as meninas e mulheres vítimas de violência. Eu posso dizer que ele tem três botões: o de pânico, que destinado a acionar a polícia para atendimento de ocorrências em flagrante; o do denuncia, quando a pessoa diz que está sendo, naquele momento, violentada ou tem a ameaça da agressão; e por último o as instruções de uso, que é destinado fornecimento de informações sobre o uso do aplicativo”, acrescentou.



“De público, quero parabenizar a ATI, que foi a agência tecnológica que fez o aplicativo e parabenizar a Secretaria de Segurança e a Polícia Militar que são os órgãos do Governo do Estado do Piauí que gerenciam o aplicativo Salve Maria. Ele tem dado tantos resultados que já temos outros Estados copiando mais esse instrumento para acabar com a violência contra as mulheres”, concluiu a parlamentar.

Larissa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles