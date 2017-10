Evaldo indicou relator do projeto de lei do empréstimo

Em resposta ao que considerou “insinuação” do colega Robert Rios (PDT) de que seria ele o relator do projeto de lei que aumenta impostos no Estado, o presidente da CCJ, deputado Evaldo Gomes (PTC) usou o pequeno expediente da sessão desta segunda-feira(09) para comunicar que o escolhido para a relatoria foi o deputado Fernando Monteiro (PRTB).

“Nós entendemos que a matéria é polêmica e a realidade da economia do país está dificil pra todos”, disse Evaldo, justificando as medidas adotadas pelo governo.





Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno