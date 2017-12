Evaldo Gomes faz avaliação positiva a frente da CCJ na Alepi

O deputado estadual Evaldo Gomes, presidente do PCT no Piauí, faz uma avaliação positiva do ano de 2017 em que esteve a frente da comissão mais importante da Assembleia Legislativa: a CCJ.

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um total de 265 matérias, sendo elas apresentadas pelo Executivo ou pelo próprio Legislativo. Destas, foram aprovados 136 projetos de lei, 67 mensagens, 30 projetos de decreto legislativo, 12 indicativos de projeto de lei, 10 projetos de lei complementar e mais 10 projetos de resolução.

“Nós avaliamos este como um ano positivo a frente da CCJ. Foi uma experiência importante, pois tenho certeza que conseguimos conduzir aquela comissão de forma democrática, ouvimos os mais diversos segmentos, claro, com a participação de todos os deputados membros da comissão. O diálogo foi o melhor caminho”, afirmou.

Evaldo Gomes lembrou de um dos momentos mais difíceis, quando parte da oposição foi contra uma das matérias apresentadas pelo Governo do Estado. Ele considera que é um assunto superado, mas que desde então a CCJ passou a ter uma maior visibilidade, com setores da sociedade acompanhando melhor os trabalhos da comissão.

“Mesmo tratando de aprovação de matérias polêmicas, como por exemplo a que os empresários se mostraram contrários, trazida esta pelo Poder Executivo, tivemos toda uma tranquilidade para trabalhar. Neste caso que cito mesmo, tivemos que fazer três ou quatro reuniões antes de aprovar. E na nossa função como presidente da comissão, busquei fazer o meu papel da melhor forma”.

Para o ano seguinte, tradicionalmente, a Assembleia Legislativa faz algumas mudanças entre os deputados a frente de cada uma das comissões. No caso da CCJ, existe a possibilidade de Evaldo Gomes ser mantido devido o bom trabalho apresentado este ano.





Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles