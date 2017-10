Evaldo Gomes e Flora Izabel representarão Piauí em comissão da Alepi

O deputado Evaldo Gomes (PTC) disse, hoje (3), que ele e a deputada Flora Izabel (PT) representarão o Piauí na comissão formada pela Unale (União dos Legislativos Estaduais) para discutir a proposta do Governo Federal de privatização da Chesf (Companhia Hidrelétrica do São Francisco), que é responsável pelo fornecimento de energia elétrica para um grande número de Estados brasileiros. Evaldo Gomes disse que a Unale realizou uma reunião na semana passada com a participação dos presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados nordestinos, quando decidiu formar uma comissão de parlamentares que vai tratar com o presidente Michel Temer sobre a privatização da Chesf. A reunião foi realizada em Salvador, na Bahia.

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles